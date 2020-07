Kinderen krijgen kleine attentie van politie als hun fiets in orde is Sander Bral

23 juli 2020

15u15 0 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam zuid heeft afgelopen weekend de fietsers, brommers en speedpedelecs op enkele fietspaden in de buurt gecontroleerd.

Bestuurders in overtreding werden op hun fouten gewezen en geverbaliseerd. Enkele bromfietsen werden onderworpen aan een test op de curvometer. Kinderen ontvingen een leuke attentie van de agenten als hun fiets in orde was.