Kinderen baas tijdens ‘Deurne Fietst!’ Jan Aelberts

13 augustus 2019

Kinderen zijn opnieuw baas op het Arenaplein tijdens 'Deurne Koerst!' op woensdag 18 september 2019.

Tijdens deze negende editie van deze fietswedstrijd tonen de kinderen hun fietstalent of fietsen ze met hun vriendjes rond het Arenaplein. Er is keuze uit negen reeksen op basis van leeftijd en soort fiets.

Tijdens Deurne Koerst! kunnen kinderen meer doen dan alleen maar koersen. Ze kunnen hun fietsvaardigheid op een hindernissenparcours testen of klimmen en springen op verschillende springkastelen. De allerkleinsten amuseren zich op het springkasteel of in de speelhoek. Verder is er straattheater en muziek. Ook hapjes en drankjes zijn voorzien.

Er geldt op 18 september een parkeerverbod op het Arenaplein en dat vanaf 6 uur ’s ochtends. De parkeerstroken aan de kant van de bibliotheek zijn wel de hele dag beschikbaar. Tussen 15.30 uur en 18.15 uur zal er op het parcours tijdelijk verkeershinder zijn.

Alle info en inschrijvingen vind je hier.