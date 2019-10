Kijk omhoog: Handelsbeurs blikvanger tijdens eerste Urban Walk met 5.000 wandelaars Philippe Truyts

13 oktober 2019

15u40 1 Antwerpen De gerestaureerde Handelsbeurs was de onmiskenbare blikvanger tijdens de eerste Antwerpse Urban Walk. Vijfduizend wandelaars volgden een parcours van veertien, soms minder bekende, gebouwen. In het Koninklijk Lyceum wachtte iedereen een gezond ontbijt.

Met onder meer de Haringrokerij in de Kronenburgstraat, de Opera aan de Frankrijklei en likeurstokerij Elixir d’Anvers aan de Haantjeslei had de Urban Walk al veel fraais te bieden. Maar het was toch vooral de minutieus gerestaureerde Handelsbeurs (Borzestraat) die veel nieuwgierigheid losweekte. Tot in Wervik. “We zijn dankzij het nieuws over dit gebouw op dit evenement uitgekomen”, zegt Hilde Delva. “Echt prachtig om deze Handelsbeurs te zien. De Bourla vond ik ook erg mooi.”

Walter Dobbels moest niet van ver komen. Hij woont met echtgenote Fabienne in Ekeren. “Ik heb destijds nog vaak in de Handelsbeurs gewerkt, in het kader van onderhoud. Nadat de Stadsfeestzaal in december 2000 was afgebrand, heeft schepen Marc Van Peel beslist om het gebouw te sluiten. Het was niet meer brandveilig, het dak lekte ook. Hoe dan ook is het resultaat fantastisch. De mooie parketvloer is wel weg. Blijkbaar was die historisch niet belangrijk.”

Annelies Goos uit Berchem gaat met vriendinnen dikwijls wandelen in de natuur. “Het is fijn om eens op deze manier de stad te ontdekken. Ik ga alles rustig aan bekijken. De Handelsbeurs is een parel. Gelukkig is het gebouw niet verloren gegaan.”

Evelien Sas heeft haar twee kleine kinderen mee. Het toeval wil dat haar broer meewerkt aan het restauratieproject voor de Handelsbeurs. “De kids kijken al uit naar een drankje en een hap. Af en toe nemen we wel eens de step, want 12 kilometer wandelen is voor hen wat veel.”