Kiel kleurt paars: 12.000 supporters klaar om straks Beerschot naar winst te schreeuwen in titelclash Philippe Truyts

08 maart 2020

14u58 1 Antwerpen Carnaval op ‘t Kiel: meer moet dat straks niet zijn na de eerste finalematch in 1B tegen OH Leuven. De fans zorgden met paarse rookbommen en gezang al van in de vroege namiddag voor een helse sfeer. Een eerste hoogtepunt viel te beleven met de aankomst van de spelersbus. Noubissi, Pietermaat, Holzhauser en co. moeten Beerschot naar een geruststellende uitgangspositie leiden.

Een van de oudste en trouwste supporters is de onverslijtbare Piet Janssens (83). Steevast gekroond met een paarse pruik, maar vandaag ook met een mondmasker. Corona in het Olympisch Stadion? Toch niet. “Die paarse ‘smoor’, daar krijg ik het van op mijn adem”, bekent hij. Als het dat maar is, want Piet voorspelt een droge 3-0 zege.

Intussen raakte al bekend dat Beerschot voor de terugmatch op Leuven in het Olympisch Stadion zes schermen zal plaatsen.