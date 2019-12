Exclusief voor abonnees Kickbokser Benyamine (21) kreeg in 2016 politiekogel in rug: “Ik zou voor altijd verlamd blijven. Ondertussen stá ik weer”

Jan Aelberts

09 december 2019

07u46 0 Antwerpen Ex-kickbokser Benyamine Senoussi (21) slaat de medische wereld knock-out. In 2016 raakt een politiekogel hem in de rug. Als hij drie dagen later uit zijn coma ontsnapt, is het verdict beenhard: “Ik ben volledig verlamd en zal nooit meer lopen”, zegt Benyamine. “No way. Na een depressie pak ik mijn leven weer vast. Ik train, bijna elke dag, en ondertussen kan ik al zo'n kwartier zelf recht staan. Mijn armen hebben alle kracht terug, mijn benen zullen volgen. Geloof me.”

Noem het een wederopstanding. In Meulenberg, Houthalen, of all places. Want daar is de 21-jarige Benyamine Senoussi goed op weg om voor de tweede keer in zijn leven de eerste stappen te zetten. Een klein mirakel. In 2016 werd hij door een verdwaalde politiekogel in de rug geraakt. Het verdict na drie dagen coma: volledige verlamming, van de hals tot de tenen. De kans op lopen? Nul. En dan lig je daar, 18 jaar oud, ooit op weg om de Belgische kickbokswereld op zijn bakkes te geven en nu herleid tot - zijn woorden - een papzak van 120 kilo in een rolstoel.

Ze noemden me ‘De Tank’. Tegenstanders hadden schrik om met mij te vechten. De toekomst lachte me toe: succes in de ring, mooie vrouwen en snelle wagens Benyamine Senoussi

“Ik sta nu drie jaar later op eigen benen, vijftien minuten lang, zonder krukken, zonder hulp”, zegt Benyamine. “Stappen lukt met de hulp van kinesisten, maar geloof me, binnenkort kan ik ook dat alleen. Het is knokken, nog even op eigen kracht, vanaf volgende maand met hulp van kinesisten in Lanaken.”

Rewind naar 2016. Benyamine wordt op een donkere nacht in de rug geraakt door een politiekogel. De foute plaats, het foute uur. Foute vrienden ook. Hij praat er liever niet meer over. Het licht gaat uit.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis