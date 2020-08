Khalid (35) richt Young FENIX op om kwetsbare jongeren te ondersteunen tijdens coronacrisis Caroline Van de Pol

Khalid El Hatri (35) uit Antwerpen is gestart met het burgerinitiatief Young FENIX om kwetsbare jongeren te helpen tijdens de coronacrisis. Samen met een groep vrijwilligers biedt hij kosteloos en anoniem verschillende vormen van laagdrempelige ondersteuning. "We bereikten al heel wat jongens en meisjes die dubbel werden getroffen door de coronamaatregelen."

Khalid richtte vier maanden geleden het burgerinitiatief Young FENIX op met enkele mensen binnen het sociaal werkveld. “Sinds de start van de coronamaatregelen zien we een significante stijging van jongeren die onrust ervaren door de beperking van hun vrijheid. Ze zoeken hoe ze daarmee moeten omgaan“, legt hij uit. “Dat kan bijvoorbeeld een jongen zijn die moeite heeft met de oplopende spanningen thuis, of een meisje dat haar vriendinnen mist door de coronamaatregelen. Omdat ze geen herkenning noch affiniteit lijken te voelen voor het bestaande aanbod van hulpverlening, bieden wij hen kosteloos en anoniem een laagdrempelige ondersteuning aan.”

Onder de radar

De medewerkers van Young FENIX zorgen ervoor dat de jongeren zich opnieuw sterker en positief kunnen verbinden met zichzelf, de buurt en de samenleving. “Onze vrijwilligers leggen gemakkelijker contact met de jongeren en slagen er in om de jongeren die zich ‘onder de radar’ bevinden te bereiken. Het zijn vaak jongeren die in een maatschappelijk kwetsbare situatie opgroeien en daardoor moeilijker te bereiken zijn.”

Het multidisciplinair vrijwilligersteam van pedagogen, therapeuten en jeugd- en sociaalwerkers heeft ondertussen al heel wat meisjes en vooral jongens met een migratieachtergrond kunnen bereiken. “Dat gebeurde steeds telefonisch en via videocall. Met de versoepeling hebben we verschillende fysieke afspraken kunnen laten doorgaan, maar sinds de tweede golf zijn we overgeschakeld naar een permanentielijn en hebben we onszelf meer zichtbaar gemaakt om nog meer jongeren te bereiken.”

Positieve reacties

Het Young Fenix-team wil zich ook na de coronacrisis blijven inzetten voor jongeren. “We krijgen enorm positieve reacties en werden al door verschillende organisaties benaderd om samen te werken. We zijn van plan om ons aanbod uit te breiden. We willen de kwetsbaarheid van onze jongeren omvormen tot een eindeloze kracht om te participeren aan eigen groei, ontwikkeling en bijgevolg ook de samenleving. Dat is het ultieme doel!”

Meer informatie over Young FENIX vind je op de website, de Facebookpagina of de Instagrampagina. Je kan het initiatief steunen door de pagina te volgen en kenbaar te maken voor jongeren.