Kettingbotsing in Kennedytunnel veroorzaakt materiële schade en twee lichtgewonden CVDP

28 januari 2020

16u19 0 Antwerpen Aan de inrit van de Kennedytunnel richting Gent vond deze middag een kettingbotsing plaats tussen verschillende vrachtwagens en personenwagens.

“Rond kwart voor 12 kregen we een oproep binnen over een ongeval op de Antwerpse Ring richting Gent aan de inrit van de Kennedytunnel. Het ging om verschillende wagens en vrachtwagens”, vertelt een woordvoerder van de Federale Politie. “Twee personen geraakten lichtgewond en er was veel materiële schade. Er werden vijf wagens getakeld. De rechter- en middenrijstrook geraakten versperd waardoor een file ontstond.”