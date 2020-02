Exclusief voor abonnees Kersvers voorzitter van sp.a Antwerpen Tatjana Scheck: “Dit bestuur is veel linkser dan het vorige. Dat is dankzij ons” Jan Aelberts

22 februari 2020

05u27 0 Antwerpen Tatjana Scheck (45) werd een week geleden de nieuwe voorzitter van sp.a Antwerpen. Met 11,45 procent van de Antwerpse stemmen, geen derde van de verkiezingen in 2006, begint ze aan een zware taak. Toch houdt de professioneel violiste moed. “ Deze legislatuur is veel linkser dan de vorige. Dat is dankzij ons.”

De ogen fonkelen nog nét iets harder als Scheck over muziek praat dan wanneer we de politiek in duiken. Een gesprek over de twee dan maar, en over de mannen die daar symbool voor staan: haar recent overleden vader Michaël, topmuzikant, en buurman Patrick Janssens, politiek voorbeeld en de reden dat Scheck nu zit waar ze zit. Alles strak getimed, want het leven is druk en Scheck neurotisch goed georganiseerd.

Sp.a kon in de laatste verkiezingen amper 11,45 procent van de Antwerpenaars overtuigen. Nog geen derde van het aantal in 2006. Een ondankbare taak om met die cijfers in de ring te stappen.

“De verkiezingen waren niet goed. In 2012 haalden we nog meer dan 28 procent en toch kwamen we in de oppositie terecht. Dat was een moeilijke rol voor ons. We hadden net zo’n 90 jaar lang geregeerd en boksten op tegen een meerderheid die het verhaal vertelde dat ‘het allemaal de schuld van de sossen’ was. Terwijl veel van de grote dossiers waarmee werd uitgepakt wel door ons en burgemeester Patrick Janssens in gang waren gezet. En dan is daar ineens dat emotionele vertrek van Patrick en lig je als partij in de touwen. Je blijft wat verweesd achter. Met Tom Meeuws kwam er een nieuwe wind. Hij is inhoudelijk heel sterk en heeft geweldig veel ideeën, maar ook zijn parcours was moeilijk. Ik ben ervan overtuigd dat we nu weer echt iets kunnen beginnen opbouwen in Antwerpen. Ik wil de straat op zoals we dat ook tijdens de verkiezingsperiode gedaan hebben, luisteren naar mensen. Daar begint de politiek. Het gezicht van de partij moeten onze schepenen zijn, niet ik. Ik ben geen tafelspringer. Mijn taak is het om weer rust te brengen. Om de lijm te zijn, ook tussen onze coalitiepartners.”

Sp.a regeert samen met Open Vld en N-VA over ’t Stad. Kan u als kleine, linkse partij voldoende een stempel drukken op het beleid?

“Wij zijn wel degelijk het verschil aan het maken in het college. De samenwerking met N-VA en Open Vld verloopt heel correct. En de meest cruciale portefeuilles voor ons - onderwijs, jeugd, leefmilieu, armoedebestrijding, ... - hebben we binnengehaald. Dat werpt zijn vruchten af. Je ziet dat dit bestuur socialer is dan het vorige. Er is beslist dat we 5.000 extra sociale woningen gaan voorzien in Antwerpen. Dat is toch niet niks.”

Het zijn er ook 5.000 minder dan gehoopt. Sp.a stapte met het magische getal 10.000 de verkiezingen in.

“Dat zijn de compromissen die je maakt. Die verantwoordelijkheid moet je nemen. En 5.000 extra sociale woningen is nog altijd veel beter dan geen enkele. Dat is een overwinning en een heel realistisch resultaat van de onderhandelingen. Je kan ook niet besturen en dan gebeurt er niks. Deze legislatuur is veel linkser dan de vorige. Dat is dankzij ons.”

