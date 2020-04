Kersvers schepen Peter Wouters over afgelasting Ronde van Vlaanderen: “Het was een eer geweest om het startschot te mogen geven” David Acke

03 april 2020

13u21 0 Antwerpen Geen Ronde van Vlaanderen dit weekend en dat knaagt bij heel wat wielerfans. Ook bij kersvers Antwerps schepen van Sport Peter Wouters (N-VA). Hij zou als fervent liefhebber van de sport maar al te graag het startschot gegeven hebben. Om toch een beetje in de sfeer van de Ronde te komen gaan HLN en VTM dit weekend met een helikopter de lucht in speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen tijdens Geen Ronde van Vlaanderen dit weekend en dat knaagt bij heel wat wielerfans. Ook bij kersvers Antwerps schepen van Sport Peter Wouters (N-VA). Hij zou als fervent liefhebber van de sport maar al te graag het startschot gegeven hebben. Om toch een beetje in de sfeer van de Ronde te komen gaan HLN en VTM dit weekend met een helikopter de lucht in speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen tijdens ‘De Ronde tegen Corona’

Sinds 2017 start Vlaanderens mooiste in de Koekenstad. Op de Antwerpse Grote Markt stromen honderdduizenden wielerfans toe om hun helden aan te moedigen of op zoek te gaan naar die ultieme selfie. Voor de Antwerpenaar en de horeca een gebeurtenis waar weken op voorhand wordt naar uitgekeken maar, zoals we ondertussen weten, zal de Ronde dit jaar (hoogstwaarschijnlijk) niet gereden worden. Voor kersvers schepen van Sport Peter Wouters (N-VA) zou het zijn eerste grote evenement als schepen geweest zijn.

“Natuurlijk keek ik enorm uit naar de Ronde van Vlaanderen. In de eerste plaats als wielerliefhebber. De Ronde van Vlaanderen is een wedstrijd waar ik altijd naar uitkijk, bovendien geven ze nog eens prachtig weer. Het is een heel pijnlijke zaak dat de koers niet kan doorgaan maar dat geldt niet alleen voor mij”, vertelt Wouters.

De optimist in mij zegt dat we, hoe klein de kans ook is, volop moeten gaan voor een Ronde in het najaar als er toch een gaatje gevonden wordt Schepen Peter Wouters

Startschot

Maar ook als schepen zou deze Ronde van Vlaanderen een bijzondere gebeurtenis worden. “Ik keek er enorm naar uit het startschot te mogen geven. Dat is niet werken hé, dat is een enorme eer dat ik dat zou mogen doen in het bijzijn van al die wielertoppers.”

De kans dat hij dit jaar alsnog het startschot zal mogen geven, acht Wouters klein. “De realist in mij zegt dat de kans klein is dat er dit jaar een Ronde van Vlaanderen gereden wordt. Als je de wielerkalender bekijkt zijn er weinig mogelijkheden in het najaar. Het moet haalbaar blijven voor de wielrenners he. De optimist in mij zegt dan weer dat we, hoe klein de kans ook is, er volop voor moeten gaan als er toch een gaatje gevonden wordt. Maar ik zeg het, het moet voor iedereen haalbaar zijn en in de eerste plaats voor de renners.”

Wout van Aert

En stel dat het coronavirus geen roet in het eten had gegooid, wie had er dan als eerste over de finish mogen rijden? “Ik heb heel veel sympathie voor Wout van Aert. Dat is een straffe coureur die ongelofelijk hard heeft gevochten om zijn plek in het peloton terug te vinden na zijn val in de Tour de France. Hem had ik dat zeker gegund. Maar het voordeel aan koers is dat de eerste die over de streep rijdt het snelst gereden heeft en terecht de winnaar is. Dus ik gun het iedereen.”

De Ronde tegen Corona

De hashtag #samentegencorona verenigde Vlaanderen al aan het eind van het VTM Nieuws, zondag gaan HLN en VTM een stapje verder. Geen drone, maar een helikopter gaat dan de lucht in, speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen. De hele dag live op HLN en vanaf 13.30 uur leiden Koen Wauters en Freek Braeckman ‘De Ronde tegen Corona’ op VTM in goede banen. Iedereen kan meewerken aan deze bijzondere live opname. Als je wil dat onze helikopter ook bij jou passeert, stuur dan een foto of video door via hln.be/ronde.