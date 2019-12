Kerstkindje Jordan kwam drie weken vroeger dan voorzien ADA

25 december 2019

15u45 0 Antwerpen Sergino (32) en Werner Van Broeck (32) hadden samen met hun andere kinderen Pacey (2) en Haley (11) nog maar net de cadeautjes geopend op kerstavond of er was al een ander cadeautje op komst. Een drietal weken vroeger dan verwacht maar daarom niet minder welkom. Om 1.18 uur ‘s nachts op Kerstmis verwelkomde het gezin uit Antwerpen hun derde spruit Jordan.

“Alles is heel goed verlopen. Al moest ik het wel zonder epidurale verdoving doen”, vertelt mama Sergino. “Toen ik toekwam in het ziekenhuis had ik al 8 centimeter ontsluiting dus was er geen tijd meer. Ook al wilde ik het wel heel graag. Ik zei heel de tijd: ik wil verdoving, ik wil verdoving”, grapt ze. Ook voor papa Werner was het toch even schrikken. “Van de drie bevallingen was deze met voorsprong toch de heftigste”, lacht hij.

De geboorte van een kerstekindje is toch een bijzondere ervaring. “Normaal zouden we nu met familie Kerstmis vieren maar nu doen we het met wat we hier hebben. Op kerstdag hebben we ook al wat kunnen vieren en hebben de andere kinderen hun pakje ook al kunnen openen zodat zij ook nog iets aan de feestelijkheden hadden”, vertelt Werner.

Op de vraag of ze nu een vierde kindje willen, barsten de ouders uit in lachen. “Daar zullen we toch nog eens goed over moeten nadenken”, lacht Sergino. “We zullen eerst kijken of deze drie aan kunnen”, vult papa Werner aan. “Ooit misschien maar zeker nu nog niet.”