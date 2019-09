Kersenpitkussen veroorzaakt een kleine brand in het Erasmusziekenhuis in Borgerhout CVDP

17 september 2019

22u20 4 Antwerpen In het Erasmusziekenhuis vond dinsdagavond rond halftien een kleine brand plaats op de vierde verdieping.

Het smeulbrandje onstond nadat een kersenpitkussen oververhit geraakte in de microgolf. De brandweer en politie kwamen ter plaatse en konden terug vertrekken na het verluchten van de ruimte. Een paar mensen die bevangen waren geweest door de rook, kregen meteen verzorging. Er was even sprake van een volledige ontruiming van het ziekenhuis, maar dat bleek al snel niet nodig.