Kermisfamilie levert oliebollen nu ook aan huis: “Als mensen niet tot op Sinksenfoor geraken, brengen wij kermis naar hen” ADA

03 juni 2019

13u51 0 Antwerpen Wie verse oliebollen wil van de Sinksefoor, kan die vanaf dit jaar gewoon aan huis laten leveren door Deliveroo en Uber Eats. Vincent Delforge, van wie de familie verschillende eetkramen uitbaat, gaat de samenwerking aan met de thuisleveringsdiensten gedurende de periode van de Sinksefoor.

Volgend weekend opent de Sinksenfoor opnieuw de deuren maar vanaf dit jaar kan je het kermisgevoel ook aan huis laten leveren. Via Deliveroo en Uber Eats kan je het volledige assortiment van Delforge aan huis laten leveren. “Gedurende de hele periode van de foor kan je onze gerechten aan huis laten leveren. Behalve onze ijsjes en de wafels. Dat hebben we wijselijk achterwege gelaten omdat je die kwaliteit niet kan garanderen. Zo een ijsje in die rugzak leek ons geen goed idee”, vertelt Vincent Delforge.

Via thuislevering wil de bekende foorfamilie een nieuw publiek aanspreken. “We volgen de nieuwste trends en thuislevering is er daar een van. Dit is een kans om extra te verkopen maar ook om mensen die niet tot aan Spoor Oost geraken te bereiken. Als zij niet tot op de kermis geraken, dan brengen wij de kermis naar de mensen”, lacht hij.

En daar speelt de huidige locatie een grote rol in. “Vroeger op het Zuid hadden we onze vaste klanten die na hun werk even stopten om een pak oliebollen. Op Spoor Oost lukt dat niet. Op deze manier willen we die mensen toch van onze oliebollen laten genieten.”