Kennedytunnel richting Gent bijna volledig afgesloten door ongeval: Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt Jasper van der Schoot

07 oktober 2020

11u33 44 Antwerpen Het Vlaams Verkeerscentrum laat via Twitter weten dat de Kennedytunnel in de richting van Gent compleet afgesloten is door een ongeval. Er zijn omleidingen aangegeven. Gelieve de omgeving te vermijden als u kunt. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt richting Gent ter compensatie.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx bevestigt dat het verkeer op de Ring van Antwerpen richting Gent volledig is stilgevallen door het ongeval in de Kennedytunnel. Er is momenteel maar één rijstrook vrij omdat een auto en motor tegen elkaar gebotst zijn. De file groeit snel en stevig aan.

Het verkeer op de Antwerpse ring richting Gent #R1 is volledig stilgevallen. In de #Kennedytunnel is voorlopig maar één rijstrook vrij. Daar zijn een auto en een moto gebotst. De file groeit stevig aan. Vermijd de omgeving! pic.twitter.com/6wMyce4zGR Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link