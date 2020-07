Kennedytunnel opnieuw vrijgegeven na ongeval met vrachtwagens TMA BSB

14 juli 2020

13u45

Bron: Belga, eigen berichtgeving 234 Antwerpen In de Antwerpse Kennedytunnel zijn dinsdagmiddag twee van de drie rijstroken richting Nederland versperd geraakt door een ongeval met vrachtwagens. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Iets voor 15 uur kon de tunnel weer vrijgemaakt worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er zou geen sprake zijn van gewonden, maar twee vrachtwagens moeten worden getakeld en dat wordt gezien de omstandigheden in de tunnel een klus van lange duur. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland om de filedruk wat te verlichten. Tot 15.00 uur, want toen kon de Kennedytunnel weer volledig vrijgemaakt worden. Het blijft wel aanschuiven op de snelweg.

Het ongeval was volgens het Verkeerscentrum een banale kop-staartaanrijding in de staart van een beginnende file. De rechter- en middenrijstrook zijn er versperd, wat omstreeks 13.15 uur al tot een file vanaf Kruibeke op de E17 en vanaf Melsele op de E34 leidt.

In de #Kennedytunnel #R1 richting Nederland is slechts één rijstrook vrij door een botsing. Daar moeten twee vrachtwagens getakeld worden. De file voor de tunnel op de #E17 groeit snel aan. Het is er al drie kwartier aanschuiven. pic.twitter.com/9cXWurZRKP Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Meer over E17

E34

Kennedytunnel

Kruibeke

Liefkenshoektunnel

Melsele

Nederland

Verkeerscentrum