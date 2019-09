Ken jij FabLab al? Karel de Grote Hogeschool laat je in nieuwe werkplek kennis maken met 3D-printers en virtual reality CVDP

25 september 2019

13u17 0 Antwerpen Op dinsdag 1 oktober opent de Karel de Grote Hogeschool (KdG) officieel de deuren van het FabLab. In deze werk- en ontmoetingsplaats kunnen studenten en niet-studenten gebruik maken van de collectieve infrastructuur zoals 3D-printers, laser cutters en audiovisuele apparatuur.

Het FabLab is een realisatie van KdG met de steun van provincie Antwerpen. Het is een inspirerende en laagdrempelige plek om te leren en kennis te delen. Dankzij het lab kunnen leerlingen en studenten, maar ook ondernemers en anderen kennismaken met nieuwe technologieën.

Vanaf februari 2020 komt er in het FabLab ook een virtual reality-lab dat bezoekers zal toelaten om met 12 personen tegelijk in dezelfde virtuele ruimte rond te lopen. “In diezelfde periode starten we ook met een open Biolab: op vaste tijdstippen zetten we de deuren van onze nieuwe labo’s open voor geïnteresseerde bezoekers”, vertelt Isabel Van den Eynde, coördinator van het FabLab.

Gelijke kansen

Met het FabLab wil KdG gelijke kansen voor iedereen creëren. “We willen dat wetenschap en technologie toegankelijk zijn voor alle leerlingen en studenten, ongeacht hun socio-economische achtergrond.” Studenten van KdG zullen workshops en een kamp geven in het FabLab. “We nodigen hiervoor scholen uit met een heel divers leerlingenpubliek en we werken ook rechtstreeks samen met verenigingen die zich inzetten voor gelijke kansen.”