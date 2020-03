Keizerrijden uitgesteld naar 26 september Jan Aelberts

16 maart 2020

01u26 0 Antwerpen Het keizerrijden dat op 29 maart gepland stond, verschuift naar 26 september. Reden is, uiteraard, de coronacrisis. Dat laten de Polderbond en het bestuur van de Jonge Ruiters van Zandvliet weten.

Tijdens overleg tussen de Jonge Ruiters Zandvliet en het bestuur van de Polderbond is er afgesproken dat het keizerrijden 2020 door zal gaan op zaterdag 26 september. Wanneer de Oude Gans en de maatschappij uit Hoevenen hun koningrijden zullen organiseren,, is nog niet bekend. In het verleden werd er ook al een keizerrijden georganiseerd in september. Dit was in 2001, toen het gevolg van mond-en-klauwzeer. Ook in 1953 ging het keizerrijden niet door zoals gepland. Door de watersnood van 1 februari werd in alle polderdorpen het gansrijden afgelast.