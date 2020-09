KdG ziet corona-effect: nieuwe studenten kiezen vaker voor zorgopleidingen en informatica



Caroline Van de Pol

11 september 2020

11u38 0 Antwerpen In aanloop naar de start van het nieuwe academiejaar ziet de Karel de Grote Hogeschool al een toename in de inschrijvingscijfers met 7%. Daarnaast blijkt er een opvallende groei te zijn bij opleidingen die essentieel waren tijdens de coronacrisis zoals informatica, chemie, biomedische laboratoriumtechnologie en enkele zorgopleidingen.

De Karel de Grote Hogeschool is tevreden met de sterke toename in het aantal inschrijvingen. “De coronacrisis maakte het voor studiekiezers niet makkelijk om hun beslissing te nemen, maar we zien toch dat het veerkrachtige jongeren zijn die zich niet van de wijs laten brengen door de pandemie, het online oriënteren en online les volgen. Het is duidelijk dat ze blijven gaan voor hun dromen”, vertelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG.

Invloed van corona

De hogeschool ziet wel dat de pandemie haar invloed heeft gehad op de studiekeuze. “We zien een opvallende groei bij opleidingen die essentieel bleken tijdens de coronacrisis. Zo kent toegepaste informatica een sterke vooruitgang (+36%), net als ons graduaat Internet of Things (nu vier keer het aantal van vorig jaar). ICT speelde een onmisbare rol tijdens de coronacrisis en de bijhorende digitale transformatie die veel sectoren ondergingen. Ook chemie en biomedische laboratoriumtechnologie zijn twee opleidingen die hun belang bewezen tijdens de coronacrisis. Zij stijgen met respectievelijk 60% en 18%”, stelt de algemeen directeur.

“Een ander effect van de coronacrisis blijkt dat meer en meer mensen zich heroriënteren naar onderwijs: zo zijn er ook stijgende trends in de lerarenopleidingen lager onderwijs (+36%), secundair onderwijs (+25%) en bij de verkorte bachelor secundair onderwijs (verdubbeld in aantal). Ook het educatief graduaat secundair onderwijs (+60%) - voor wie ervaring heeft in een praktisch vak en leraar praktijkvakken wil worden - doet het goed in de cijfers.” KdG ziet een gelijkaardig effect in de zorgopleidingen: “Daar zien we enorme stijgingen bij orthopedagogie (+19%), sociaal werk (+10%). Ook voor ons nieuw graduaat maatschappelijk werk gaan de inschrijvingen vooruit.”

Verschuivingen

“Er zijn ook een aantal verschuivingen gebeurd”, licht Veerle Hendrickx toe. “Zo is er een verschuiving binnen onze internationaal georiënteerde economische opleidingen - die tot vorig jaar in de lift zaten - naar nu een grote groei bij iets meer lokaal gerichte economische opleidingen zoals accountancy-fiscaliteit (+19%), KMO-management (+40%), rechtspraktijk (+24%), marketing (+41%) en logistiek management (+29%). De bachelor beeldende kunsten aan Sint Lucas Antwerpen telt 56% meer nieuwe inschrijvingen. “We zijn blij dat de economische crisis studenten die geïnteresseerd zijn in kunstopleidingen niet van gedachte doet veranderen.“