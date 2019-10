KdG zegt vaarwel tegen wegwerpbekers AMK

Vanaf nu zijn er op de Karel de Grote Hogeschool 'Billie Cups' verkrijgbaar: herbruikbare bekers die uitgeleend worden aan 1 euro waarborg. KdG wil zo de plastic afvalberg verkleinen.

Vorig academiejaar belandden er bij KdG nog 55.000 wegwerpbekers in de vuilnisbakken. Maar vanaf nu zijn er Billie Cups: ze zijn verkrijgbaar en inwisselbaar op drie campussen (Zuid, Pothoek en Sint Lucas Antwerpen) maar ook op tal van andere plaatsen die take-away aanbieden (zoals Caffe Mundi, Coffee Corner en Charlie’s). Zo is het voor studenten makkelijker om een afvalvrije keuze te maken: je hoeft geen herbruikbare beker meer te kopen of mee te sleuren. En het kost je niets, want je krijgt je euro terug als je de beker indient.

Heel wat universiteiten en hogescholen roepen de wegwerpcultuur een halt toe. De Billie Cup wordt dit academiejaar ook gebruikt op de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Universiteit Antwerpen (UA), KASK Conservatorium en Luca School of Arts.