KdG Hogeschool opent wedding chapel voor valentijn: “Studenten komen hier hun vriendschap, bromance of liefde vereeuwigen” CVDP

13 februari 2020

19u31 0 Antwerpen Vandaag zette de Karel de Grote Hogeschool op campus Groenplaats een wedding chapel of trouwkapel op poten. Met de boodschap ‘Save the date, jij trouwt donderdag!’ riep de hogeschool haar studenten op om deel te nemen.

“We wilden iets leuks doen voor valentijn en het ruimer trekken dan de romantische liefde. Daarom zijn álle studenten welkom om hun vriendschap, bromance of liefde te vereeuwigen onder de ceremonieboog van de wedding chapel op hun campus”, vertelt Monique Slijper, medewerker communicatie. “Wij zorgen voor de ringen, trouwjurken, bloemen, fotograaf … Zij moeten alleen nog hun jawoord geven.”

Verschillende studenten kwamen vandaag van 11 tot 14 uur langs in de photobooth voor een memorabel souvenir aan hun ‘bae’, ‘bro’ of ‘bestie’. “Het is de eerste keer dat we deze actie houden. We wilden iets doen voor Valentijn en kwamen na brainstormen op dit idee. De borden en ringen hebben we zelf gemaakt met de 3D-printer van ons FabLab”, vertelt Inge Lories van de dienst communicatie.

Onafscheidelijk

Drie studentes uit de richting Rechtspraktijk kwamen als eersten elkaar hun jawoord geven. “We doen dit omdat we een herinnering willen aan onze vriendschap. We zijn toch single, dus dan kunnen we valentijn beter vieren met elkaar!” De meisjes leerden elkaar twee jaar geleden kennen in de les en zijn sindsdien onafscheidelijk. “het lijkt alsof we zussen zijn, vandaar dat we het bordje met ‘bromance’ vasthielden voor de foto.”

Ook Kamila, Elina, Arne en Larza bezochten de Wedding chapel na hun les. “We komen uit het buitenland en werden hier goede vrienden. We kunnen valentijn niet vieren omdat we morgen de hele dag les hebben, dus daarom nemen we nu een foto.”