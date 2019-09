KdG-Hogeschool eist meer centen voor economische en technologische bachelors BJS

10 september 2019

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool (KdG) eist meer Vlaams geld voor de economische en technologische opleidingen. Opvallend: de hogeschool krijgt bijval van het bedrijfsleven. "Onze industrie schrééuwt om economische en technische bachelors", zegt chemiereus BASF.

Het gaat de Karel de Grote Hogeschool voor de wind. Globaal gezien neemt het aantal inschrijvingen van nieuwe studenten toe met 5 procent. Absolute uitschieter is de lerarenopleiding (secundair), met een toename van 28 procent tegenover vorig jaar. Een gestage stijging valt te noteren bij de economische (+ 4 procent) en technologische opleidingen (+ 4 procent).

Ontslagnemend Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is tevreden met de tendensen. “Het is goed om vast te stellen dat meer jongeren voor een lerarenopleiding kiezen, want we hebben zoals bekend veel leraren nodig”, zegt Crevits. “De stijging bij de technologische opleidingen past dan weer in ons opzet om meer jongeren te verleiden voor STEM (wetenschap en techniek) en ook in de economische sector is er een grote vraag naar goed opgeleide jongeren.”

3.000 euro minder per student

Ook de KdG-directie is ook opgetogen, maar plaatst een belangrijke kanttekening. “De toename in inschrijvingen baart ons ook zorgen, want de financiering van de overheid voor deze bachelors is ondermaats”, zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur KdG. “Hogescholen krijgen voor een student in technologische of economische opleidingen tot 3.000 euro minder overheidsmiddelen dan voor een student in sociale en zorgopleidingen. We hopen dat de nieuwe Vlaamse regering de ‘onderfinanciering’ eindelijk rechttrekt. Niet door een herverdeling van de middelen, maar via extra budget.”

“Zelfs in tijden van budgettaire krapte is de vraag verantwoord in verhouding tot het volledige onderwijsbudget van 12 miljard euro”, gaat Hendrickx verder. “Hogescholen zijn immers veruit het laagst gefinancierd van alle niveaus én leverden al grote inspanningen om steeds meer studenten te begeleiden met minder middelen.”

Hilde Crevits, naast ontslagnemend minister ook CD&V-onderhandelaar, reageert voorlopig voorzichtig. “De vraag van de hogescholen rond de herziening van de financiering is ons zeker bekend. Het is een van de vele vragen vanuit het onderwijsveld.”

Bijval van bedrijfsleven

Opvallend: KdG krijgt bijval van het bedrijfsleven. “Onze industrie schrééuwt om voldoende economische en technische bachelors”, zegt Wouter De Geest, CEO van chemiereus BASF in de Antwerpse haven. “We hopen meer studenten warm te maken voor deze praktijkgerichte opleidingen en daarvoor is ook voldoende begeleiding nodig. Een correcte financiering spreekt voor zich.”

Saskia Van Uffelen beaamt. Zij werkt al meer dan 25 jaar in de ICT- en telecombusiness en is aangesteld als ‘Digital Champion’ om België te vertegenwoordigen bij de Europese commissie. “De digitale transformatie heeft impact op alle jobs, niet in ’t minst op bedrijfsgerichte en technologische. Daarom zetten hogescholen in op ondernemerschap, kritisch denken, digitale vaardigheden … zodat de afgestudeerde bachelors de transformatie mee kunnen realiseren. Deze skills vragen intensieve begeleiding en coaching, waarvoor vandaag onvoldoende middelen zijn.”