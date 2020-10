KdG-expertisecentrum onderzoekt impact coronacrisis op events: draagvlak voor maatregelen groter dan ooit



CVDP

09 oktober 2020

13u52 0 Antwerpen Het expertisecentrum van de Karel de Grote Hogeschool heeft een tweede bevraging over evenementen uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis. Uit het onderzoek bleek dat bezoekers veel belang hechten aan de maatregelen die op evenementen genomen worden zoals social distancing en het dragen van mondmaskers. Daarnaast blijkt ook de vraag naar zulke veilige events erg groot.

Van alle Belgen die voor de coronacrisis events bezochten, deed ruim een derde dat afgelopen zomer opnieuw. De maatregelen die nu gelden op events vinden de bezoekers absoluut noodzakelijk. Nog meer dan vóór de zomer hechten de bezoekers belang aan social distancing en mondmaskers. En goed nieuws voor de eventsector: twee bezoekers op drie vertrouwen erop dat organisatoren hun evenementen zo coronaproof mogelijk maken. Dit blijkt uit de tweede bevraging bij 1.000 Belgen die het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) n.a.v. de coronacrisis uitvoerde.

Mondmasker als basisvoorwaarde

Mondmaskers zijn voor steeds meer bezoekers een basisvoorwaarde om events bij te wonen. Bijna 80 procent gaat niet als het personeel geen mondmasker draagt. En bijna 70 procent gaat niet als mondmaskers voor bezoekers geen verplichting zijn. “Ook de social distancing op events is voor bezoekers belangrijk”, zegt onderzoeker Jolien Vangeel. “Ze vinden dit nog belangrijker dan voor de zomer. Op dit moment beschouwt bijna 80 procent van de bezoekers social distancing als een voorwaarde om events te bezoeken. Trouwens, de meeste bezoekers over alle leeftijdscategorieën heen vinden dit, ook twintigers en dertigers.”

Maar liefst twee derde van de bezoekers mist het vandaag om naar events te gaan. De vraag en vooral het verlangen naar meer en veilige events is groot. Onderzoeker Jolien Vangeel benadrukt dat organisatoren dus best blijven plannen en organiseren en dat op een veilige manier, want dit is wat de bezoekers echt willen. Het onderzoek leert dat steeds meer mensen de huidige coronamaatregelen belangrijk vinden.

COVID Event Risk Model

Tot eind juni ging de eventsector op slot. Om de sector terug te kunnen unlocken ontwikkelde het expertisecentrum, in opdracht van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders en in samenwerking met de Alliantie van Belgische Event Federaties, het COVID Event Risk Model (CERM): een online tool waarmee het COVID-veiligheidsrisico van elk type event in kaart gebracht kan worden.

Uit de kwartaalbevraging van de eventsector in september, ook door het KdG-expertisecentrum, blijkt dat 61 procent van de organisatoren en 33 procent van de toeleveranciers het CERM gebruiken. “Het CERM monitort en is tegelijk een leidraad om events veilig te organiseren”, zegt het hoofd van het expertisecentrum Christine Merckx. “Dit biedt de organisatoren zekerheid en perspectief. Event professionals durven terug te organiseren. Bijna de helft van de organisaties werkt op events die dit jaar nog plaatsvinden. Zes op de tien organisaties werken op events die in 2021 plaatsvinden.”