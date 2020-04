KdG-expertisecentrum monitort impact van coronacrisis op eventsector: “annuleren veroorzaakt domino-effect” Caroline Van de Pol

10 april 2020

10u46 1 Antwerpen Het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool organiseerde eind maart een nationale bevraging. De enquête werd ingevuld door 1.119 professionals die actief zijn bij de organisatie van verschillende soorten evenementen. Uit de resultaten blijkt dat het uitstellen of annuleren van events een domino-effect veroorzaakt binnen de gehele sector.

De bevraging kwam er op initiatief van Experience Magazine en de federaties ACC Belgium, BESA, BECAS en Febelux en met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders. Uit de data bleek dat er een omzetverlies verwacht wordt van 54% ten opzichte van vorig jaar voor de hele eventsector, die 80.000 mensen tewerkstelt. Negen organisaties op de tien denken in de huidige situatie niet langer dan zes maanden verder te kunnen zonder in serieuze financiële problemen te geraken.

Domino-effect

De organisatie van een event is meer dan het vastleggen van een locatie, dj en security. Het uitstellen of annuleren van events veroorzaakt een domino-effect binnen de gehele eventsector. Niet alleen de organisatoren, maar ook de meer dan 2.500 toeleveranciers in België worden zwaar getroffen door de coronacrisis.

Het personeelsbudget van een gemiddelde eventorganisator gaat namelijk voor 51% naar toeleveranciers. Alleen al op personeelsvlak bevestigt dit het grote domino-effect. Van de meer dan 900 bevraagde toeleveranciers vormen de organisaties die audiovisuele ondersteuning aanbieden de grootste groep: maar liefst zes toeleveranciers op tien. Opvallend is ook dat bijna de helft van de toeleveranciers (48%) actief in deze sector als freelancer werkt (zie grafiek 1). Het zijn dan ook zij die het hardst getroffen worden wanneer events worden uitgesteld of geannuleerd.

Wat met de muziekfestivals en hun toeleveranciers?

Bijna één derde van de eventorganisatoren organiseert ook festivals (zie grafiek 2). Organisatoren die énkel en alleen muziekfestivals organiseren (8%) hebben in 2019 per organisatie een gemiddelde omzet gedraaid van meer dan 13,7 miljoen euro. Dit is bijna vier keer zoveel als de gemiddelde omzet van een organisator, ongeacht welk type events die organiseert.

Nog meer dan andere organisatoren steunen de organisatoren van muziekfestivals op toeleveranciers. Het grootste deel van het personeelsbudget van een muziekfestivalorganisator gaat immers naar het vergoeden van toeleveranciers (70%). Slechts 16% van dit budget gaat naar eigen personeel.

In België gaat het meeste geld om in de B2B-eventsector

De B2C-eventsector in België is het meest zichtbare, denk maar aan de festivals of sportevenementen. Toch blijkt uit deze nationale bevraging dat in België meer organisaties actief zijn in de B2B- dan in de B2C-eventsector. Meer dan zeven organisaties op de tien organiseren events voor de B2B-sector en maar liefst negen toeleveranciers op de tien zijn betrokken bij de realisatie van deze B2B-events. De B2B-sector is niet enkel groter dan de B2C-sector in aantal activiteiten, maar ook in omzet. De B2B-sector wordt daarom beschouwd als de belangrijkste bron voor jaaromzet voor zowel organisatoren als toeleveranciers.