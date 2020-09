Katty (51) start kattenwinkel in Lange Koepoortstraat: “Mijn motto? The time is meow” Annelin Marien

08 september 2020

17u14 2 Antwerpen Of haar voornaam er iets mee te maken heeft, laten we in het midden, maar Katty Plevoets (51) is dol op katten. De erkende kattenfotografe opende in volle coronacrisis een nieuwe ‘kattenbelevingswinkel’, Katshop by Katsign, waar ze van krabmeubels en kattenspeeltjes tot zelfs juwelen en T-shirts met katten erop verkoopt. “Mijn motto? ‘The time is meow’”, aldus Katty.

Katty staat al negen jaar lang op creatieve marktjes als erkend professioneel kattenfotograaf en verkocht er ook kattenspullen voor baasjes. Haar kattenverhaal startte toen Kattenopvang Waasland haar vroeg om hun katten mooi in beeld te brengen, zodat de diertjes sneller een baasje zouden vinden. “Ik was al langer fotograaf met een fascinatie voor katten, dus die vraag maakte de cirkel rond”, vertelt Katty. “Katten zijn absoluut niet de makkelijkste dieren om te fotograferen en ik schoot nog wat tekort in mijn kennis over kattengedrag. Ik wilde katten kunnen begrijpen, want je moet zo’n dier wel kunnen doorgronden als het voor de lens staat. Dus schreef ik me in voor verschillende opleidingen over kattengedrag, en zo ging de bal aan het rollen. Enkele jaren later werd ik erkend als de eerste professionele Europese kattenfotograaf.”

Workshops

Na negen jaar op marktjes gestaan te hebben, werd het voor Katty tijd voor een echte winkel. “Een paar maanden geleden kruiste dit pand in de Lange Koepoortstraat mijn pad, en het was liefde op het eerste gezicht. Nu heb ik een vaste locatie waar ik zowel spullen voor baasjes als voor katten verkoop, maar ook mensen zonder kat zijn hier welkom. Ik verkoop onder andere marmeren kapstokken in de vorm van een kat, gsm-hoesjes, juwelen, T-shirts en zelfs mondmaskers met katten op voor de baasjes, en een assortiment aan krabmeubels, speeltjes, voeding en mandjes.”

Daarnaast doet de winkel ook dienst als tentoonstellingsruimte voor haar foto’s. “Op marktjes kwamen die niet altijd tot hun recht, nu heb ik een eigen galerij waarin ik mijn foto’s tentoon kan stellen”, aldus Katty. “Vanaf de coronamaatregelen het toelaten, kan ik die ruimte ook gebruiken om workshops te geven over kattengedrag, vachtverzorging of voeding. Een gezellig avond met kattenliefhebbers!”

www.katsign.be