Kattendijkdok stuk ‘schoner’: baggerkraan haalt duizenden tonnen giftig slib weg Philippe Truyts

15 september 2020

13u55 0 Antwerpen Het Antwerpse Kattendijkdok wordt een stuk properder. Baggerkraan De Neus begon dinsdagochtend met het weghalen van vierduizend ton sterk vervuild slib. “Zo kunnen we dit stuk stadshaven met een gezuiverde waterbodem aan de stad overdragen”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).

Baggerbedrijven Jan De Nul en DEME moeten de Antwerpse haven verlossen van giftig slib. Binnen vijf jaar zal achthonderdduizend kubieke meter opgeruimd zijn. Het grote probleem is het product TBT. Dat is van de jaren ’70 tot 2003 in scheepsverf gebruikt om te voorkomen dat algen en mosselen zich hechten aan scheepsrompen. Na jaren onderzoek van onder andere de Universiteit Antwerpen vond men een manier om het slib weg te halen. De Antwerpse haven is de enige in de wereld die vervuild slib verwijdert en duurzaam verwerkt. Sinds begin augustus is al 45.000 ton droge stof TBT-slib opgebaggerd, vervoerd en gezuiverd bij Amoras, een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf en de Vlaamse overheid.

Eilandje van haven naar stad

De Antwerpse haven startte elf jaar geleden met het overdragen van het Eilandje aan de stad. Daar liggen nogal wat oude havendokken in: Kattendijkdok, Asiadok, Kempisch Dok, Bonapartedok en Houtdok. Aan de landzijde zijn ondertussen heel wat nieuwe gebouwen neergepoot, met een mix van wonen, werken en recreatie. Nu worden ook de dokken zelf overgedragen. De komende jaren zal de waterkwaliteit veel verbeteren door het opruimen van vervuild slib.