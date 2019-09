Katoen Natie neemt transportbedrijf Joosen over AMK

30 september 2019

14u09 1 Antwerpen Katoen Natie heeft het Antwerpse transportbedrijf Joosen overgenomen. De o vername moet zorgen voor versterking van de transportvloot van Katoen Natie in de Antwerpse haven.

Katoen Natie had al enkele zelfstandige transportondernemingen, namelijk Valkeniersnatie NV en Katoen Natie Trucking NV, en daar komt nu ook Transport Joosen bij. Transport Joosen is een transportbedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van zeecontainers met een uitgesproken focus op doktransporten. Katoen Natie wil met de overname inzetten op verdere versterking op transportgebied in de Antwerpse Haven en zo de aan- en afvoer van containers naar zijn magazijnen in de Antwerpse haven blijven verzekeren. Alle werknemers, de volledige vloot en alle activiteiten van Transport Joosen NV worden integraal overgenomen door Katoen Natie NV.