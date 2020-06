Katje Lee vliegt terug naar Peru voor verplichte quarantaine: “Op 1 augustus ga ik hem terughalen” Philippe Truyts

15 juni 2020

11u04 0 Antwerpen Katje Lee is maandagochtend naar Peru vertrokken. Dat laat Selena Ali, het 23-jarige baasje van het dier, weten. Normaal gezien zal de kat op 1 augustus naar ons land kunnen terugkeren. “Leven en liefde zegevieren”, jubelt Selena.

De voorbije weken woedde een harde juridische én emotionele strijd om katje Lee in leven te kunnen houden. Zo sprongen BV’s en GAIA op de bres om Lee te redden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wilde het dier laten euthanaseren uit angst voor de verspreiding van hondsdolheid. Begin deze maand wees de rechter die vraag van het FAVV af.

Lockdown

Selena Ali nam maandagochtend voor een tijdje afscheid van haar kat op de luchthaven van Zaventem. “Ik word vanwege de lockdown niet in Peru toegelaten, maar Lee zal er goed worden ontvangen. Vanaf augustus zal hij eindelijk deel kunnen uitmaken van onze familie.”

Selena hoopte op een quarantaine in België, maar dat kon niet. “Lee kon wel als eerste dier in het nieuwe quarantainecentrum van Zaventem verblijven. Zodra ik naar Peru kan vliegen, ga ik hem halen.”

Cuzco

De saga rond katje Lee begon in april. De Stabroekse Selena Ali en haar Wilrijkse vriendin Fran De Nyn keerden toen met een repatriëringsvlucht uit het Peruviaanse Cuzco terug. De twee studentes deden er vier maanden eindstage voor hun studie Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Ze hielpen er arme kinderen van alleenstaande ouders.

De eigenaars van een kattencafé dat door corona moest sluiten, vroegen hen om een poesje te adopteren. Selena hechtte zich dusdanig aan Lee dat ze een vaccinatie regelde om hem naar België mee te nemen. Maar het FAVV eist dat een kat pas na drie maanden afzondering in ons land mag worden ingevoerd. Door de coronamaatregelen bleek dat onhaalbaar.

Elf dagen geleden bevestigde de Peruviaanse ambassadeur in ons land aan federaal minister Denis Ducarme (MR) dat Lee mocht terugkeren naar Peru.