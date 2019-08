Kasteelfeesten vieren 60 jaar Rode Ridder met riddertornooi Jan Aelberts

21 augustus 2019

11u12 2 Antwerpen De Kasteelfeesten in Ekeren vieren op 21 september samen met De Standaard Uitgeverij de zestigste verjaardag van De Rode Ridder. Op het programma staat ondermeer een riddertornooi met ridders te paard.

De stripreeks, waarvan het eerste deel in 1959 verscheen, is één van de meest succesvolle reeksen uit onze geschiedenis. Er zijn al meer dan 260 albums verschenen. En dat mag gevierd. “Vanaf 13 uur kan je kennismaken met vervlogen ambachten, vaardigheden, spelen en gebruiken”, klinkt het bij het district Ekeren. “Ga op verkenning in het middeleeuwse dorp, leef je uit in de schildknapenschool en ontmoet Johan en allerlei figuren uit de strips van De Rode Ridder. Verspreid over het bospad verwelkomen de Ekerse verenigingen je ondertussen met allerlei lekkers.”

Op het binnenplein vinden koorconcerten plaats van Cantilene onder leiding van Luc Anthonis. Om 16 uur start het riddertornooi met échte ridders te paard. De prijsuitreiking gebeurt in het bijzijn van De Rode Ridder zelf. Om 21 uur zorgt een vuurspektakel voor de climax.

Afspraak in het Veltwijckpark op 21 september van 13 uur tot 20 uur. Inkom is gratis.