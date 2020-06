Kast kan virussen doden in 90 seconden dankzij UV-C-licht: “Ideaal om kleren maar ook bestek te desinfecteren” ADA

19 juni 2020

14u23 0 Antwerpen Een kast die bacteriën en microben kan doden in 90 seconden door gebruik te maken van UV-C licht: in tijden van corona zal dit veel mensen als muziek in de oren klinken. D e Mechelse standen- en interieurbouwer Tailormate komt naar buiten met een desinfectiekast voor de retailsector. De kast werd Ray gedoopt, een knipoog naar de UV-C-straling.

Ray ziet eruit als een gewone kleerkast aan de buitenkant, en ook aan de binnenkant zie je weinig opvallends. Tot je het blauwige licht aansteekt. Dat licht is UV-C licht en kan je omschrijven als het gevaarlijke broertje van UV-A en UV-B licht. In tegenstelling tot de A- en B-varianten is UV-C licht een dodelijke UV-straling dat - gelukkig - volledig wordt tegengehouden door de atmosfeer. Wanneer je in aanraking komt met UV-C-licht kan dat zeer destructief zijn voor huidcellen en kan het weefsel aantasten.

In dat opzicht kan UV-C licht dus toegepast worden voor het doden van bacteriën en microben. Het Mechelse Tailormate heeft die UV-C stralingen nu gebruikt om een speciale kast, Ray genaamd, te ontwikkelen om kleren maar ook glazen, bestek en borden, te desinfecteren.

“Wetenschappelijk onderbouwd”

“De UV-C technologie waarmee Ray te werk gaat is wetenschappelijk onderbouwd, snel en efficiënt. De golflengte van een UV-C straal is kiemdodend. Micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen overleven de straling niet. Ook het coronavirus wordt door Ray volledig geneutraliseerd. Dankzij deze specifieke eigenschap is UV-C een droge, ecologisch verantwoorde en effectieve oplossing om zonder chemicaliën alledaagse voorwerpen te desinfecteren”, vertelt zaakvoerder Vincent Goovaerts. Een studie aan de Boston University zou inderdaad aantonen dat UV-C micro-organismen kan doden en dus effectief zou werken op het nieuwe coronavirus.

Ray is standaard verkrijgbaar in twee versies (Design Line en Slim Line), in twee maten (Little Ray en Big Ray) en in vier verschillende afwerkingen (Black, White, Oak en Walnut). Bovendien is Ray ook vlot aan te passen aan de look and feel en noden van elke winkel of bedrijf.

Voor een kleine Ray betaal je vanaf 2.400 euro, een grote begint aan een prijs van 2.999 euro.