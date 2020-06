Kasseien op Ossenmarkt worden vervangen door klinkers BJS

08 juni 2020

14u19 0 Antwerpen Van 23 juni tot en met 17 juli 2020 zal de kasseistrook op de Ossenmarkt vervangen worden door klinkers. Hierdoor zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn in de Lange Winkelstraat, Pieter van Hobokenstraat en Rodestraat.

De kasseien op de rijbaan van de Ossenmarkt worden vervangen door klinkers. Voetgangers kunnen steeds door. Fietsers kunnen dan gebruik maken van de omleiding, of ter hoogte van de werfzone afstappen.

Tijdens de werken worden de Lange Winkelstraat, Pieter van Hobokenstraat en Rodestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zal tijdelijk tweerichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer ingevoerd worden. Wie de Kattenstraat, Korte Sint-Annastraat, Paradijsstraat of Rozenstraat wil bereiken kan dit enkel via de Pieter van Hobokenstraat. De Rodestraat is enkel bereikbaar via de Paardenmarkt.

In de Lange Winkelstraat zullen door de werken enkele garages niet toegankelijk zijn. Het gedeelte tussen de Ossenmarkt en huisnummer 40 behoort tot de werfzone.