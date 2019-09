Karim Bachar wordt derde sp.a-schepen: “Aan de zijlijn staan roepen verandert niks” David Acke

04 september 2019

13u28 0 Antwerpen De kogel is door de kerk: Karim Bachar wordt de derde sp.a-schepen in Antwerpen. Het was Antwerps voorzitter Tom Meeuws die Bachar voordroeg. In december 2018 stelde Meeuws al eens de vraag maar toen weigerde Bachar nog. In mei zei de voormalige profvoetballer wel ja. De idee heeft wat moeten rijpen maar ik ben helemaal klaar om m’n verantwoordelijkheid op te nemen.”

Tien maanden na de verkiezingen is het Antwerpse schepencollege compleet. Karim Bachar zal het ambt als schepen voor Gelijke Kansen en Inburgering en Integratie op zich nemen. Op 23 september legt hij de eed af. Een formaliteit want het partijbestuur gaf haar fiat al in Berchem tijdens een bijeenkomst dinsdagavond.

Het heeft lang geduurd alvorens sp.a een derde schepen vond.

“Dat is een samenloop van omstandigheden. Er waren de verkiezingen in oktober, in mei, en daarna had je het zommerreces. Nu start het politieke jaar opnieuw en was dit het ideale moment om met dit nieuws naar buiten te komen. Intussen is er veel gepraat geweest binnen de partij en die gesprekken werden de laatste weken steeds concreter.”

Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat jouw partij de vraag om schepen te worden niet vlak na de verkiezingen stelde.

“Ik kreeg de vraag voor de eerste keer in december 2018 maar toen weigerde ik. Dat had te maken met de uitslag van de verkiezingen die minder was dan gehoopt voor ons. De beslissing om mee te besturen met N-VA was niet eenvoudig voor velen van ons, gezien het parcours van de jaren ervoor. Te weinig verbindend, te weinig sociaal. En ik kon me wel vinden in die kritiek. Bovendien had ik die vraag om schepen te worden ook niet verwacht. Ik moest bezinnen en tijd nemen om na te denken en te praten met mensen. Ik sprak met Antwerpenaars, de achterban maar ook met ervaren mensen in de politiek.”

Wanneer kreeg je de vraag om schepen te worden opnieuw?

“Dat was in mei van dit jaar.

En toen ging je er wel op in?

“Toen heb ik met volle overtuiging ‘ja’ gezegd. Je moet dat in de tijd zien hé. De politieke puzzel was gelegd en het bestuursakkoord was veel socialer dan in de eerste legislatuur met Bart De Wever als burgemeester. Bovendien kwam ik tot de conclusie dat je pas iets kan veranderen als je op het veld staat. Je kan blijven roepen aan de zijlijn maar daar verander je de dingen niet. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en zal de komende legislatuur alles in het werk stellen om mijn steentje bij te dragen aan Antwerpen en haar inwoners.”

Je bent bevoegd voor gelijke kansen en inburgering & integratie. Welke dossiers liggen er op jouw bureau?

“Na mijn eedaflegging ga ik met mijn administratie praten en het middenveld. Op die manier krijg ik een beter zicht op de bevoegdheden en noden die er zijn. Maar een belangrijk dossier is natuurlijk de invoer van praktijktesten op discriminatie tegen te gaan op bijvoorbeeld de huurmarkt. Dat staat ook zo vastgelegd in het bestuursakkoord. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer iedereen zich goed voelt in zijn stad er ook meer betrokkenheid ontstaat. En daarom is die praktijktest zo belangrijk.

Ik besef dat onze partij met argusogen gevolgd zal worden maar dat motiveert ons nog meer om hard te werken en dingen te realiseren. We gaan als partij ons best doen om het verschil te maken. Karim Bachar

Voel je een druk op je schouders om het goed te doen als sp.a-schepen? Jouw werk kan een grote invloed hebben op de uitslag bij de volgende verkiezingen voor jouw partij.

“Ik kick op druk, daar heeft mijn verleden als profvoetballer mee te maken. Onder druk presteer ik het beste. Ik besef dat onze partij met argusogen gevolgd zal worden maar dat motiveert ons nog meer om hard te werken en dingen te realiseren. We gaan als partij ons best doen om het verschil te maken. Natuurlijk ben ik me bewust van het feit dat je altijd wel kritiek zal krijgen en dat je nooit voor iedereen goed zal doen. Maar dat hoort erbij als je aan politiek doet.”

Je bent naast schepen Jinnih Beels en Nabilla Ait Daoud de derde schepen met een allochtone achtergrond. Is dat belangrijk voor de diversiteit in het schepencollege?

“Ik droom van de dag dat er niet meer gesproken wordt in termen als allochtoon en autochtoon maar dat iedereen gewoon mensen zijn of Antwerpenaars. Ik ben de enige sp.a schepen die in Antwerpen geboren is. Ik was jarenlang kapitein van het nationale zaalvoetbalteam van België en daar werd ik nooit zo gezien. Daar was ik gewoon die Belgische voetballer die elke wedstrijd voor de overwinning ging. Dus is dat belangrijk? Neen. Ik wil werken aan een stad waar jonge mensen niet in de eerste plaats als allochtoon of autochtoon gezien worden, maar als wie ze zijn. Al moeten we ons wel bewust zijn van het feit dat er nog heel veel verdeeldheid is in Antwerpen en dat we daar moeten aan werken om die verdeeldheid weg te werken.”

Tot slot, je bent ook nog actief als hulptrainer bij Beerschot, jeugdwerker bij Kras en coach bij Futsal Topsport Antwerpen. Valt dat te combineren met je ambt als schepen?

“Het spreekt voor zich dat dit ambt een fulltime bezigheid is. Mijn functie als trainer bij Futsal Topsport Antwerpen blijf ik combineren. Dat gaat om drie avonden in de week. En ook mijn werk bij Beerschot kan ik flexibel invullen. Mijn werk als jeugdwerker zal ik wel drastisch moeten terugschroeven. Het ambt als schepen heeft prioriteit.”