Karim Bachar voorgedragen als derde sp.a-schepen ADA

03 september 2019

22u29 0 Antwerpen Karim Bachar zal het derde schepenambt voor sp.a op zich nemen. Bachar wordt bevoegd voor Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie. Op 23 september zal Bachar de eed afleggen.

Bachar is jarenlang actief geweest als jeugdwerker bij Kras en was ook professioneel zaalvoetballer. Hij verzamelde 101 caps bij het nationale zaalvoetbalteam en scoorde 61 doelpunten. Sinds 2006 is Bachar actief bij sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd met 4.105 voorkeurstemmen verkozen in de Antwerpse gemeenteraad. Op dit moment zetelt hij nog steeds.

Bachar wordt als schepen bevoegd voor gelijke kansen en inburgering & integratie. Tom Meeuws blijft voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst – het vroegere OCMW. “De strijd tegen racisme en discriminatie verdient een voltijdse schepen”, aldus Tom Meeuws. “Karim heeft duidelijk een affiniteit met deze bevoegdheden. Hij is een rolmodel voor veel Antwerpenaren en volgt het inburgerings- en gelijke kansenbeleid al jaren op in de gemeenteraad. Tegelijk ervoer ik de laatste maanden hoe het bijzonder bijstandscomité een toetssteen is voor het sociaal beleid, ook dit is een homogeen pakket.”

