Karim Bachar (44) legt eed af als derde socialistisch schepen PhT

23 september 2019

14u53 0 Antwerpen Bijna negen maanden hebben we er moeten op wachten: meerderheidspartij sp.a heeft nu officieel een derde schepen in Antwerpen. Karim Bachar (44) legt straks op de gemeenteraad de eed af.

Karim Bachar gaat zich bezighouden met de bestuursdomeinen Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie. Eén van de belangrijke dossiers is de invoering van praktijktesten tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Dat de bekende zaalvoetbalcoach van Futsal Topsport Antwerpen naast Jinnih Beels en Tom Meeuws sp.a-schepen wordt, lag na het afsluiten van het bestuursakkoord tussen N-VA, sp.a en Open Vld eind vorig jaar niet voor de hand. Bachar stemde tegen het bestuursakkoord, net als collega-gemeenteraadsleden Güler Turan en Hicham El Mzairh. Tijd bracht raad. Bachar kreeg in mei van Meeuws opnieuw de vraag of hij schepen wilde worden. En hij hapte toe. “Ik kwam tot de conclusie dat je pas iets kunt veranderen als je op het veld staat. Met roepen aan de zijlijn verander je de zaken niet”, verklaarde de politicus recent aan onze krant.

Bachar blijft overigens ook in het voetbal werken. Hij doet dus verder als coach bij FT Antwerpen en als techniektrainer bij Beerschot.