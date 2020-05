Karel de Grote Hogeschool zet vanaf 8 juni de deuren open voor studiekiezers CVDP

14u18 0 Antwerpen De Karel de Grote Hogeschool (KdG) organiseert in juni voor het eerst sinds de coronamaatregelen opnieuw fysieke rondleidingen in kleine groepen op de campussen.

“Studiekiezers geven aan de campussen toch liever ‘in het echt’ te willen bezoeken”, vertelt Geertrui Robbrecht, diensthoofd communicatie aan KdG. “Zonder een fysiek bezoek voelt het voor velen alsof ze een huis kopen dat ze enkel online konden bekijken. Ze willen niet op die manier blind kiezen voor een opleiding.”

De huidige maatregelen laten toe dit mogelijk te maken. Geertrui Robbrecht: “We bekeken nauwgezet hoe we hen kunnen ontvangen op de campus met respect voor alle geldende maatregelen.” Concreet betekent dit dat vanaf 8 juni groepjes van 8 personen op contactluwe momenten een fysieke rondleiding krijgen op de campus. Deze fysieke rondleidingen op de campussen vinden plaats op verschillende tijdstippen tussen 9 en 18 juni. Elke rondleiding duurt een half uur. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de website.

Extra online infodag

“We stippelen een route uit per campus met een logisch verloop zodat geen enkele groep elkaar kruist. We bewaken de social distancing en voorzien ook een medewerker bij het onthaal en eindpunt om samenscholing te vermijden. Alle KdG-medewerkers en deelnemers dragen mondmaskers en ontsmetten de handen”, vertelt Geertrui Robbrecht. “We geven de rondleidingen in aanloop naar nog een extra online infodag die we organiseren op zaterdag 20 juni.”

In de week van 2 juni maakt KdG de studiekiezers alvast warm voor hun real-life bezoek met live uitzendingen via Instagram op de campussen. Twee studenten nemen studiekiezers virtueel mee op sleeptouw op de campus, zij kunnen live volgen en al hun vragen stellen.