Karel de Grote Hogeschool schorst studentenclub Eligia na overtredingen tijdens doopweek ADA

12 november 2019

21u54 0 Antwerpen Karel de Grote Hogeschool heeft de studentenclub Eligia met onmiddellijke ingang geschorst tot het einde van dit jaar. Dat laat de studentenvereniging zelf weten op hun Facebookpagina. Reden zijn overtredingen tijdens de doopweek van vorig jaar en dit jaar.

“Om alle geruchten van de baan te halen geven we bij deze een officiële statement”, staat te lezen op de Facebookpagina van de studentenclub van de faculteit Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. “Wegens enkele overtredingen die Eligia begaan heeft tijdens de doopweek vorig jaar en dit jaar, hebben we met onmiddellijke ingang een evenementen verbod tot het einde van kalenderjaar 2019.” Door de schorsing mag de club geen openbare evenementen meer organiseren tot en met 31 december.

Eligia laat verder nog weten de beslissing te begrijpen en belooft zich daar ook aan te houden. “Maar het is niet omdat we even geen feestjes meer organiseren dat we niet aanwezig zullen zijn in ons geliefd stamcafé ’t Vervolg.”

Wat de club op zijn kerfstok heeft is nog niet duidelijk.

Meer over Eligia

sport

sportdiscipline