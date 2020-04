Kapitein Italiaanse tanker op intensieve zorg, schip mag ten vroegste maandag afvaren Philippe Truyts

24 april 2020

16u28 0 Antwerpen Het Italiaanse schip dat sinds begin deze week in het Vijfde Havendok in quarantaine is geplaatst, zou volgende week maandag of dinsdag kunnen afvaren. Dat deelt het Havenbedrijf mee. De kapitein werd getroffen door het coronavirus en ligt op intensieve zorg in een Antwerps ziekenhuis. De eerste stuurman raakte ook besmet, maar is aan de beterhand. Hij kan de kapitein vervangen.

Volgens vakbondsorganisatie ITF gaat het goed met de bemanning. “We hebben contact gehad met de eerste stuurman”, vertelt Marc Van Noten. “De man is koortsvrij. De rest van de bemanning – tien Roemeense officieren en negen Filipijnen – testte negatief op corona. De kapitein is er niet zo goed aan toe. Hij is in een kunstmatige coma gebracht en wordt geïntubeerd.”

De rederij, het Italiaanse Quarto, zorgt ervoor dat ze de bemanning van de tanker voldoende bevoorraadt. Niemand mag van boord.

Meldingsplicht

De toestand van het schip wordt nauw opgevolgd door Saniport van de FOD Volksgezondheid. De procedures zijn zeer strikt. Alle binnenkomende schepen moeten in de Antwerpse haven een gezondheidsattest voorleggen. Een kapitein is verplicht om ten minste 24 uur op voorhand aan te geven of er (vermoedelijke) zieken aan boord zitten. Hij moet ook een lijst met de laatste tien aangelopen havens overmaken.

“De bemanning moet een aantal keer per dag de eventuele koorts meten en de symptomen in het oog houden”, zegt Nathalie Van Impe van het Havenbedrijf. “Het schip zal zeker nog dit weekend in Antwerpen blijven. Pas maandag of dinsdag zou het kunnen vertrekken.”