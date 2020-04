Kapitein heeft corona en moet naar ziekenhuis: Antwerpse haven plaatst Italiaanse tanker in quarantaine PLA/PhT

11u31 0 Antwerpen Een tanker van rederij Quarto is in quarantaine gezet. Het schip onder Italiaanse vlag ligt aan kaai 317 in het Vijfde Havendok. De kapitein testte positief op het coronavirus. Hij is overgebracht naar een Antwerps ziekenhuis. Niemand mag van of aan boord, zo laat Port of Antwerp weten. Ook de eerste stuurman is besmet, maar vertoont geen symptomen. De rest van de 18-koppige bemanning testte coronavrij.

Alle binnenkomende schepen moeten in Antwerpen een gezondheidsattest voorleggen. De kapitein moet 24 uur vooraf aangeven of er (vermoedelijke) zieken aan boord zijn én een lijst van de laatste tien aangelopen havens overmaken. Daarna volgt een screening van het schip door Saniport (FOD Volksgezondheid). Uitgerekend de kapitein van de Italiaanse tanker werd ziek. Hij ligt nu in het hospitaal. Port of Antwerp vaardigde een afvaartverbod uit. “Normaal mag de eerste stuurman het commando overnemen van de kapitein als de rederij akkoord gaat, maar dat kan niet door de positieve test van die eerste stuurman”, zegt Barbara Janssens van de persdienst van het Havenbedrijf.

Voorlopig aan ketting

“De situatie is onder controle en wordt op de voet gevolgd. Alle partijen werken goed samen. We weten nog niet wanneer het schip mag afvaren. We volgen het advies van Saniport. Dat werkt samen met de artsen-infectiologen van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap”, vult de persdienst aan.

Dat agentschap staat de rederij bij om de toestand van de bemanning in het oog te houden, zowel medisch als op het vlak van welzijn.