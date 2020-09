Kapitein Faris Haroun blijft bij Antwerp: "Waarom zou ik weggaan?" Michael Vergauwen

11 september 2020

12u13 0 Antwerpen De kapitein blijft aan boord. Een verrassing was het allesbehalve, toen Antwerp FC eerder deze week aankondigde dat Faris Haroun zijn contract met een jaar verlengde. De Bosuil zit de bijna 35-jarige middenvelder als gegoten.

eerste klasse a

Kroniek van een aangekondigde handtekening was het. Drie weken geleden hadden we nog een lange babbel met Faris Haroun. Daaruit onderstaand fragment, dat weinig aan de verbeelding overliet:

Hoe zie je je toekomst hier concreet?

"Ik wil hier mijn carrière beëindigen. Sinds dat akkefietje vorig jaar (waarbij Haroun zich plots niet meer helemaal gesteund voelde in Deurne Noord, red.), voel ik een enorm wederzijds respect. Da's het allerbelangrijkste. Ik voel me goed en het bestuur weet wat mijn ambities zijn."

't Is niet de vraag of, maar wanneer je bijtekent.

"Zo zou je 't kunnen stellen, ja. Waarom zou ik weggaan? En het bestuur is ook blij met het werk dat ik lever. Er zal binnenkort wel een moment komen dat ze me roepen. En het zal geen lange onderhandeling zijn (lacht). Ik zit hier goed, en je mag in je hoofd niet op twee gedachten hinken. Dan verlies je je focus. Zolang ik respect voel en ze mijn werk op en naast het veld waarderen, blijf ik. Onder welke vorm dat later zal zijn, weet ik nog niet. Als de tijd rijp is, zullen het bestuur en ik wel zien in welke functie ik de club kan helpen groeien. Maar zover is het nog niet. Laat me nog maar wat voetballen."

Who's next?

En kijk. Z'n woorden waren nog niet koud, of daar was de krabbel al. De logica zelve. Haroun voelt zich geweldig in Antwerpen, wordt door alles en iedereen geapprecieerd, groeide samen met de club vanuit 1B naar de Belgische top. Als enige. Dat de Great Old hem uit de vergeetput haalde en weer op de voetbalkaart zetten, zal hij nooit vergeten. Haroun geeft alles voor stamnummer 1. En dan nog: waar zou hij zich even belangrijk voelen? Nergens. Rijst meteen de volgende vraag: who's next? Buta? Refaelov? Seck? De Laet? Benieuwd welke sterkhouder - bij alle vier voorgenoemde spelers loopt het contract in juni af - als volgende zijn verbintenis openbreekt.