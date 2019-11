Kammenstraat autovrij tijdens eindejaars- en koopjesperiode ADA

15 november 2019

16u08 0 Antwerpen Ook dit jaar wordt de Kammenstraat afgesloten voor auto’s tijdens de koopjesperiode. Vanaf vrijdag 13 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 is de straat autovrij van 11 tot 19 uur. In de loop van maandag 6 januari wordt de straat weer opengesteld voor autoverkeer .

De verdwijnpaal op de hoek met de Oudaan zal de Kammenstraat afsluiten van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari, telkens tussen 11 en 19 uur. In de omgeving worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Daardoor kan het openbaar vervoer blijven functioneren, kunnen bewoners in hun buurt blijven parkeren en blijven de parkings in de binnenstad vlot bereikbaar. Op die manier wordt de hinder voor alle lokale gebruikers zoveel mogelijk beperkt.

“Dit jaar geven we ook in de Nationalestraat meer ruimte aan het winkelend publiek”, aldus schepen voor mobiliteit en middenstand Koen Kennis. “In samenspraak met de handelaars zal vanaf de Lange Vlierstraat tot aan de Groenplaats een parkeerverbod ingericht worden.” Dit parkeerverbod zal afgedwongen worden met betonblokken. De laad- en loszones en de parkeerplaatsen voor personen met een handicap blijven wel beschikbaar.

Het winkelhart van Antwerpen is bereikbaar met het openbaar vervoer. Bezoekers die met de auto komen, kunnen de park-and-rides aan de rand van de stad gebruiken. Die sluiten aan op trams die hen naar de binnenstad brengen. Wie toch in het centrum wil parkeren, volgt het best de parkeergeleiding om een plekje te vinden in een van de betaalparkings van de stad.