Kamers Koningin Paola Kinderziekenhuis binnenkort in onderwaterthema dankzij gulle gift David Acke

15 november 2019

17u11 2 Antwerpen Het verblijf van de kinderen in het Koningin Paola Kinderziekenhuis zal net ietsje aangenamer worden. Hun kamers zullen binnenkort volledig geschilderd worden in het onderwaterthema. Niet alleen leuk om naar te kijken maar ook nog eens een handig hulpmiddeltje tijdens onderzoeken. Restaurant Danieli van Wim Van der Borght vierde 25 jaar en voor die gelegenheid bracht hij een heel mooi cadeau mee naar het ziekenhuis.

Alleen maar blije gezichten in het Koningin Paola Kinderziekenhuis vrijdagmiddag. Wim Van der Borght, eigenaar van het restaurant Danieli, had dan ook een prachtig cadeau bij. Vorige weekend vierde zijn restaurant zijn 25ste verjaardag en daarom draaide hij een service van 25 uur. De opbrengst was integraal voor het kinderziekenhuis.

Vrijdag overhandigde Wim zomaar eventjes 25.000 euro aan diensthoofd An Bael en CEO van het Koningin Paola Kinderziekenhuis Wouter De Ploey. “Dankzij dit fantastische bedrag kunnen we de kamers van het kinderziekenhuis verfraaien. Enkele kamers namen we al eens onder andere maar voor de andere hadden we helaas geen budget. Dankzij die 25.000 euro kunnen we de helft van onze 34 beschikbare kamers nu ook onderdompelen in het onderwaterthema”, vertelt Bael.

Nu hebben de kamers alleen een kleurrijke muur maar de muren verfraaien met visjes, planten en bloemen heeft nog een andere functie. “Het leidt de kinderen ook af waardoor ze prikjes bijvoorbeeld minder bewust meemaken. We laten ze naar de muur kijken terwijl we ze een prikje geven. Een heel eenvoudige maar doeltreffende manier”, weet het diensthoofd.

Buren helpen

Wim Van der Borght luistert aandachtig en kan zijn brede glimlach niet verbergen. “Ik ben heel blij dat ik dit kan doen. Ik heb zelf een tweeling van acht jaar en ben hier gelukkig nog niet moeten komen maar ik heb enorm veel sympathie voor het ziekenhuis en het werk dat zij doen. Bovendien zijn we praktisch buren dus lag het voor de hand dat we iets voor hen zouden doen.”

Ziekenhuisdirectie past bij

En alsof dat nog niet voldoende was, besloot de directie van het ziekenhuis zelf ook in de geldbuidel te tasten. “We waren zo ontroerd door het fantastische bedrag dat Wim schenkt, dat we beslist hebben zelf ook 25.000 euro bij te passen zodat de andere helft van de kamers ook verfraaid kunnen worden”, vertelt De Ploey.

Ziekenhuizen kunnen rekenen op subsidies maar dat gaat enkel over het medische. Kinderkamers toegankelijker en aangenamer maken zit daar niet bij. “We zouden dat met eigen geld kunnen doen maar dat betekent dat we dat geld elders moeten halen. Dankzij giften als deze hoeven we dat niet doen en kunnen we het verblijf van de kinderen toch een beetje aangenamer maken”, besluit Bael. Na de winterprik zullen de schilderwerken beginnen.