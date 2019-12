Kalkoen, kerstgebak en een bezoek van de kerstman voor mensen in moeilijkheden dankzij Kamiano ADA

10u41 0 Antwerpen Terwijl heel wat mensen kerstavond vierden met vrienden en familie, is dat voor een groot deel van de Antwerpenaars niet zo vanzelfsprekend. Heel wat mensen leven in eenzaamheid of hebben geen dak boven hun hoofd. Voor hen kookte Kamiano een kerstmenu dat geserveerd werd in de Carolus Borromeuskerk.

Aanvankelijk stonden er 400 genodigden op de gastenlijst voor het kerstfeest dat Kamiano organiseerde in de Carolus Borromeuskerk voor dak- en thuislozen of mensen die in eenzaamheid leven maar uiteindelijk moesten er zes tafels bij gezet worden. “Het was een prachtige avond, vol liefde, samenhorigheid en rust en dat laatste is heel belangrijk voor deze mensen”, vertelt Pascale van Kamiano. “Heel wat van deze mensen dwalen dagelijks door de Antwerpse straten zonder doel maar dit kerstfeest slaan ze zelden over. Zelfs mensen die we al lang niet meer zagen stonden hier plots voor deur. Ze weten dat ze hier welkom zijn.”

De menu was eerder klassiek. Wildpaté met rozijnenbrood, een gevulde kalkoen met winterstoep en jus en als dessert een kerstgebak. 200 vrijwilligers leidden alles in goede banen. dat er plots meer volk kwam opdagen dan voorzien, deerde hen niet. “Die mensen zijn blij dat ze hier aan tafel konden zitten. Hun problemen vergeten ze er niet door maar ze kunnen ze wel even aan de kant zetten tijdens deze avond”, gaat Pascale verder.

Elk jaar moet Kamiano wel extra stoelen voorzien want het aantal gasten stijgt. “Dit jaar hebben we toch een vijftigtal gasten meer dan vorig jaar en die stijgende lijn zet zich elk jaar verder. Betekent dat dan dat er meer mensen in de problemen zitten? Dat denk ik niet. Ik denk dat heel veel mensen ons gewoon gemakkelijker vinden en de stap durven zetten ons op te zoeken en dat is een heel goede zaak.”