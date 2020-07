Kajakken in schaduw van het MAS: zopas goedgekeurd stadshavenplan zet volop in op waterrecreatie aan kaaien en dokken CVDP

13 juli 2020

10u56 0 Antwerpen Het college heeft het Stadshavenplan 2020 - 2030 goedgekeurd. Op basis van dit plan wil de stad Antwerpen het unieke Stadshavengebied verder ontwikkelen. Waterbeleving neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Vier jaar geleden werden de watervlakken van het Eilandje overgedragen van het Havenbedrijf naar de stad en werd de Stadshavendienst opgericht. In 2010 werd bovendien het Masterplan Scheldekaaien goedgekeurd, dat sindsdien gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit jaar werd ook beslist om het beheer van de Scheldekaaien grotendeels over te dragen aan de stad. Zo is er een eenduidig beleid mogelijk op het vlak van ligplaatsbeheer, exploitatiebeheer, politiereglement, handhaving en de concessie voor walvoorzieningen.

In het kader van deze gewijzigde situatie keurde het college het Stadshavenplan 2020-2030 voor de Scheldekaaien zone stad en het Eilandje goed. De nadruk ligt daarbij meer op de interactie tussen stad en water. Het nieuwe plan zal het beleidskader vormen voor de Stadshaven en de invulling en bestemming van watervlakken en kades bepalen. Daarbij is er veel aandacht voor waterbeleving en waterrecreatie.

Kajakken aan het MAS

De Stadshaven maakt deel uit van het toeristische hart van de stad. Waterbeleving en levendigheid op het water zijn daarom cruciaal. De stad verliest daarbij de veiligheid en het vermijden van overlast niet uit het oog. “Zeker met het Bonapartedok aan het MAS hebben we een grote opportuniteit om de band tussen de Antwerpenaar en de Stadshaven te versterken”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Daarom gaan we bestuderen of kajakken en andere waterrecreatie daar mogelijk is. We gaan ook op zoek of er commerciële interesse is om op het watervlak van het dok zelf een horeca-invulling uit te bouwen, bijvoorbeeld op een ponton.”

Waterrecreatie is er momenteel nog niet mogelijk tenzij gebonden aan evenementen maar zal in de toekomst wel een belangrijkere rol spelen. Er wordt een onderzoek opgestart om na te gaan of bepaalde types van waterrecreatie door middel van een exploitatiereglement mogelijk gemaakt zouden kunnen worden in de laagdynamische delen van de Stadshaven. Dat zijn delen met weinig scheepvaart en scheepsbewegingen. In eerste instantie gaat het om de locaties Willemdok, Bonapartedok en Kempisch dok.

Steigers en pontons

Verder moeten steigers en pontons de mogelijkheid bieden om recreatie, watermobiliteit en waterbeleving toe te laten. Bij de aanleg van nieuwe pontons en steigers moet het gebruik duidelijk bepaald worden en in functie daarvan ook de eventuele maatregelen rond veiligheid en overlast. Voor rondvaartboten wil de stad vaste ligplaatsen voorzien aan de zuidoostkant van het Kattendijkdok, vlak bij het publieke ponton aan de New Yorkkaai. Zo zullen burgers en toeristen eenvoudig de vertreklocatie kunnen vinden en rondvaarten kunnen doen op het Scheldegebied en in de zeehaven.

Het Stadshavenplan 2020 - 2030 werkt voor verschillende deelgebieden krachtlijnen uit. Drie aandachtspunten zijn daarbij cruciaal: toegankelijkheid, afstemming tussen land en water; en veiligheid. Nu het college het Stadshavenplan heeft goedgekeurd zullen verschillende stadsdiensten de deelaspecten van het plan verder onderzoeken en uitwerken.