Kai-Mook en babygorilla Thandie worden postzegel Jan Aelberts

31 mei 2019

14u12 0 Antwerpen Vanaf vandaag kan je je favoriete dieren uit de Antwerpse Zoo in postzegelformaat kopen. De speciale editie is te koop in de ZOOshop en bij bpost.

Op de zegels vind je onder anderen babygorilla Thandie en de bekendste olifant van ons land: Kai-Mook. De zegels kosten een euro en worden per vijf verkocht. Behalve de sterren Kai-Mook en Thandie, kregen ook papegaaien, de koala’s, een zeehond, een zebra en een leeuwin hun eigen postzegel. Je kan ze bestellen bij bpost of kopen in de zoo zelf bij de ZOOshop.