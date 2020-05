Kabelzaag snijdt betonnen sluiswand in stukjes voor herstelling Berendrechtsluis ADA

26 mei 2020

17u49 0 Antwerpen Eind vorig jaar geraakte de Berendrechtsluis in de Antwerpse haven beschadigd. Een schip was bij het buiten varen tegen de sluiswand gebotst. In opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen voert aannemer Herbosch-Kiere de nodige herstellingswerken uit met behulp van een grote kabelzaag.

De aanvaring door het schip zorgde voor ernstige scheuren in de sluiswand, met als gevolg dat het water binnen stroomde in de sluiskelder. Duikers voerden toen noodherstellingen uit maar sindsdien staat de brug voor het wegverkeer over de toegang naar de Berendrechtsluis al enkele maanden buiten gebruik omhoog.

De beschadigde sluiswand kon onmogelijk in één geheel weggehaald worden. Om dat praktisch haalbaar te maken, kwam Stenabo in actie. Voordien werd het wegdek van de brug 30 cm opgetild om goed aan de betonnen wand eronder te kunnen werken. Aan de waterkant werd een metalen caisson of halfopen bak in het water aangebracht die de sluismuur droog zette en extra werkruimte creëerde.

Kabelzaag

Medewerkers van Stenabo verdeelden de grote betonnen sluiswand in 12 kleinere delen door die in stukken te zagen met behulp van een kabelzaag. Sommige delen hebben nog altijd een gewicht van 34 ton. Voordien werden in het beton ook gaten geboord met een diamantboor om de losgezaagde stukken te kunnen heffen. Een 280 ton-kraan tilde de betonstukken op en legde ze weg op een ponton in het water.

Naast de betonboringen en de zaagwerken voerde het team van Stenabo zelf ook de chemische verankeringen uit. Die zijn nodig om nieuwe betonwapening in de zijwanden en de vloer te kunnen plaatsen. Alles bij elkaar werkte het betonboringsbedrijf 10 dagen full continu aan deze boor- en zaagopdracht.

Bijzonder project

“Wij werken als onderaannemer geregeld mee aan de renovatie van kaaimuren bijvoorbeeld. Dat komt wel eens meer voor. Maar de herstelling van een sluiswand gebeurt eerder zelden. Het gaat hier om een belangrijk onderdeel van de haveninfrastructuur die onmisbaar is voor de optimale werking van de Antwerpse haven. Dat maakt dit project voor ons ook zo bijzonder”, licht Stefan Nabarro van Stenabo toe.