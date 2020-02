Kaart Utopia van Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius beschermd als topstuk Jan Aelberts

20 februari 2020

16u54 0 Antwerpen De Utopia-kaart van Abraham Ortelius is definitief beschermd als topstuk, meldt Kunsten en Erfgoed van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid donderdag op zijn website. De Antwerpse cartograaf maakte de kaart in 1595-1596 op basis van het boek Utopia van de humanist Thomas More.

Utopia van 1516 gaat over de ideale maatschappij, die uitsluitend geregeerd wordt door de rede en waar egoïsme is gebannen. Het boek is het meest invloedrijke dat ooit in de Nederlanden werd uitgegeven, en luidde de start van het modernisme in. Voor het ontwerp van zijn kaart baseerde Ortelius, die verbonden was aan de drukkerij Plantin-Moretus, zich op de aanwijzingen in het boek. Ook de Utopia-kaart verwierf een iconische status.

Maar één exemplaar bekend

De kaart van 380 op 475 millimeter werd in Antwerpen in twaalf exemplaren gedrukt, maar wereldwijd is nog maar één exemplaar bekend. Dat is de kaart die de Koning Boudewijnstichting in 2018 voor 175.000 euro kon kopen van een privéverzamelaar, en die zo naar het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen kon terugkeren.

Het Topstukkendecreet zorgt voor de bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven. Het gaat om objecten met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Dat de Utopia-kaart als topstuk wordt erkend, betekent dat er speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen voor het werk gelden, en dat het mogelijk is er restauratiesubsidies voor aan te vragen.