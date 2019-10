Kaalkap in stukje van toekomstbos tussen Ring en Singel: districtsraadslid is onthutst, stad belooft nieuwe boompjes PhT

31 oktober 2019

15u02 0 Antwerpen Sprakeloos is hij ervan: Berchems districtsraadslid Arnold Peeters (sp.a/Groen) treurt om het rooien van meer dan honderd jonge bomen tussen de Ring en de Singel. Ze maakten vier jaar geleden deel uit van een door scholieren aangeplant toekomstbos. Volgens de stad kon het niet anders. “De boompjes waren overwoekerd door braam én niet meer te redden. In het voorjaar van 2020 planten we er nieuwe”, zegt woordvoerder Dirk Delechambre.

Arnold Peeters trof de kaalkap van twee zones van circa 100 vierkante meter aan na een tip van een buurtbewoonster. “Leren onze beleidsvoerders het nu nooit? Ondanks alle alarmerende rapporten over de teloorgang van onze natuur blijven ze ongestraft en respectloos met deze waanzin verdergaan. Eén van mijn kleinkinderen heeft nog ijverig aan dit toekomstbos (in totaal werden 2.600 plantjes in de grond gestopt, red.) meegewerkt.”

Peeters gaat de kap op de districtsraad aankaarten. “Het is me een raadsel waarom hier zo met de grove borstel werd doorgegaan. Het bos is vier jaar geleden geplant. Dan kun je dat toch opvolgen, zodat je belet dat er ongewenst groen tussen de boompjes groeit?”

Districtsburgemeester Evi Van der Planken (N-VA) beklemtoont dat alles buiten het district om is gebeurd. “Mochten we vroeger op de hoogte zijn gebracht, dan hadden we tijd gehad om erover te communiceren. Meer kan ik er nu niet over zeggen.”