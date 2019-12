K3 ontdekt Handelsbeurs en neemt er videoclip op ADA

07 december 2019

09u23 0 Antwerpen Wie binnenkort de nieuwe videoclip van K3 ziet, zal de gerenoveerde Handelsbeurs herkennen. Hanne, Klaasje en Marthe namen er samen met 40 pleegkinderen en 20 ouders en pleegouders de clip op van het nummer ‘Jij bent mooi’. De clip kadert in de samenwerking tussen Pleegzorg & Studio 100 die eerder dit jaar werd gelanceerd.

Onder de noemer Studio100steboven wil Studio 100 helpen om pleegzorg in de kijker te zetten. Op die manier geeft Studio 100 de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen in Vlaanderen een steuntje in de rug. Met het nummer ‘Jij bent mooi’ willen de dames van K3 aantonen dat je niet anders bent omdat je in een pleeggezin opgroeit.

Pleegzorg Vlaanderen zorgt ervoor dat kinderen die voor korte of lange tijd niet bij hun mama of papa kunnen wonen, een tijdje in een ander gezin terecht kunnen. Een pleeggezin zorgt voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. In Vlaanderen wonen op dit moment 7.100 kinderen of jongeren bij bijna 5.500 pleeggezinnen.

“Pleegkinderen groeien op in een ander gezin en voelen zich daardoor soms een beetje anders dan andere kinderen”, vertelt Hanne. “Met dit nummer ‘Jij bent mooi’ willen we laten weten dat dat helemaal niet hoeft en dat elk kind er mag zijn. Een boodschap die versterkt wordt omdat zowel ouders als pleegouders van pleegkinderen meedansen in de clip”, vult Marthe aan. “Allemaal willen ze vertellen dat ze hun (pleeg)kind gewoon héél graag zien”, lacht Klaasje.

Het decor voor die videoclip is de gerenoveerde Handelsbeurs in hartje Antwerpen samen met 40 pleegkinderen, 20 ouders en pleegouders. De single komt uit op 18 december, de clip volgt op 20 december.