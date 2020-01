Juwelenverkoper laat zich in de luren leggen door voorbijgangers en raakt 75.000 euro kwijt: bendeleden riskeren tot 5 jaar cel Belga/PLA

13 januari 2020

15u54 0 Antwerpen Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot vijf jaar gevorderd voor vier leden van een Zuid-Amerikaanse bende die een vertegenwoordiger in het Antwerpse diamantkwartier beroofd hadden van zijn tas met daarin voor 75.000 euro aan geld en juwelen.

De vertegenwoordiger was op 12 juni 2014 net in zijn wagen gestapt, toen iemand hem erop attent maakte dat hij enkele biljetten van 10 euro had laten gevallen. Terwijl hij weer uitstapte, stal een kompaan de tas van de passagierszetel. De twee dieven renden meteen naar een klaarstaande wagen. De vertegenwoordiger probeerde hen nog tegen te houden, maar moest wegspringen voor de aanstormende auto.

Hij vertelde de politie dat hij al heel de week het gevoel had dat hij werd gevolgd. De politie voerde een zendmastonderzoek uit en vond zo verschillende gsm-nummers die gecapteerd werden door een zendmast aan zijn woning en een zendmast op de plaats van de feiten. De nummers konden aan een Zuid-Amerikaanse bende gelinkt worden die in heel Europa actief was.

Miguel R.S., zijn echtgenote Yesica D.O. en hun Belgische gids Katuku T. waren volgens de procureur betrokken bij de feiten. Ze hadden ook verschillende voorverkenningen gemaakt, waaraan ook Marta M.M. had deelgenomen.

Rolex-horloge

Katuku T. erkende dat hij met de anderen ‘uitstapjes’ had gemaakt, maar wist niet dat het om voorverkenningen ging. Hij ontkende zijn betrokkenheid bij de diefstal. Miguel R.S. en Yesica D.O. werden op 13 november 2017 opgepakt in Parijs, waar ze een slachtoffer beroofd hadden van zijn Rolex-horloge. Miguel R.S. bekende de diefstal in Antwerpen, zijn echtgenote betwistte de feiten.

Het stel kon ook nog gelinkt worden aan de diefstal van 100.000 euro aan juwelen van een vertegenwoordiger in Firenze. Ze pleegden die feiten met de auto die Katuku T. voor hen geregeld had na de diefstal in Antwerpen. Marta M.M. kon nooit worden aangetroffen.

De procureur vond het bewezen dat de beklaagden tot een criminele organisatie behoorden met wereldwijde vertakkingen. Ze vorderde vijf jaar cel voor Miguel R.S. en Katuku T. en 37 maanden cel voor Yesica D.O. en Marta M.M. De vier beklaagden lieten verstek gaan op hun proces.

Vonnis op 11 februari.