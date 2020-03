Juwelenontwerpster Anne Zellien geeft zichzelf voor 63e verjaardag gloednieuwe winkel cadeau Annelin Marien

13 maart 2020

14u25 4 Antwerpen Terwijl al haar vriendinnen op pensioen gaan, denkt juwelenontwerpster Anne Zellien (62) nog lang niet aan stoppen. Voor haar 63e verjaardag, op 14 mei, doet ze zichzelf dan ook een gloednieuwe winkel cadeau. Tijdens de renovaties in de Kammenstraat verkoopt Anne Zellien nu tijdelijk haar high-end juwelen in een pop-upstore in de Everdijstraat. “Ik denk aan een flamboyante ‘fin de carrière’, omringd door knappe, jonge assistenten!”

Al jaar en dag heeft Anne Zellien een zaak in de Kammestraat, maar die wordt momenteel helemaal gerenoveerd. Sinds eind februari vind je haar juwelen dan ook in de pop-up winkel om de hoek, in de Everdijstraat. “Een perfect pand om die twee maanden van verbouwingswerken op te vangen”, vindt ze. Zie de nieuwe winkel als een verjaardagsgeschenk aan zichzelf, want de opening staat gepland voor 14 mei: Annes verjaardag.

Fin de carrière

Anne wordt dit jaar 63, en ze werkt nog altijd even graag. Nu al haar vriendinnen met pensioen gaan, rees bij haar ook de vraag: het werken stilaan afbouwen, of in tegendeel, nog een tandje bijsteken? “Ik heb voor het laatste gekozen, want ik heb absoluut nog geen zin om te stoppen!”, lacht ze. “Zolang ik graag ontwerp, kan ik verder doen. Ik wil zeker nog tot mijn 69 werken, en misschien zelfs nog langer.”

En dat doet Anne Zellien liefst in schoonheid. “Ik kijk heel erg uit naar de opening van de nieuwe winkel: het wordt een soort salon met visgraatparket in eik, kasten op maat met ledverlichting, een nieuwe raamindeling waardoor ik mijn goud- en zilvercollectie apart kan etaleren,... Een winkel met een chique uitstraling, van toparchitecte Lene Van Look. Daarbij ben ik omringd door jong personeel: mijn expertise samen met hun frisse kijk is een perfecte combinatie. Een flamboyante ‘fin de carrière’ dus, omringd door knappe, jonge assistenten!”