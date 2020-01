Juwelenhuis Ruys en handschoenenwinkel Ganterie A. Boon officieel erkend als monumenten ADA

29 januari 2020

12u30 2 Antwerpen Vlaams minister van Onroerend Erfgoed beschermt de handschoenenwinkel Ganterie A. Boon en het juwelenhuis Ruys in Antwerpen definitief als monument. “Beide gebouwen zijn een prachtig stukje onroerend erfgoed. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en de identiteit van Antwerpen”, zegt minister Diependaele.

De handschoenenwinkel in art-decostijl dateert van 1929 en tekende de Antwerpse de Antwerpse architect François Bollekens in opdracht van Arthur Boon. “De Ganterie A. Boon is een begrip in binnen- en buitenland”, vertelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “In de jaren twintig van de vorige eeuw nam Arthur Boon een winkel in lederwaren en handschoenen in de Kammenstraat over van twee Italiaanse broers. Het atelier van de winkel bevond zich in twee smalle en ondiepe 16de-eeuwse panden in de Lombardenvest 2-4. Die twee gebouwen liet Arthur Boon afbreken en vervangen door het prachtige art deco woonwinkelhuis. De massieve zestiende-eeuwse tongewelfde kelders bracht hij in zijn ‘nieuwbouw’ bij elkaar.”

Juwelenhuis Ruys in Antwerpen

Juwelenhuis Ruys ligt op een steenworp van de iconische Nationale Bank en Sint-Jozefkerk. Het geniet tot ver buiten Antwerpen bekendheid. Privé- en stadsarchitect Ferdinand Truyman ontwierp het prachtige art nouveau gebouw. Het werd gebouwd in 1902-1904 langs de actieve Sint-Jorispoort.

“Al vijf generaties lang wordt het juwelenhuis Ruys uitgebaat door dezelfde familie. Het is dankzij de inspanningen van al die mensen dat dit prachtige gebouw in zijn oorspronkelijke staat bewaard is gebleven. Ik ben dan ook heel trots dat ik dit prachtige art-nouveaugebouw in het centrum van Antwerpen mag beschermen als monument”, zegt minister Diependaele.