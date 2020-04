Julienne viert 105de verjaardag in woonzorgcentrum Vinck-Heymans CVDP

10 april 2020

19u03 1 Antwerpen Vandaag vierde Julienne Possemiers haar 105de verjaardag in woonzorgcentrum Vinck Heymans in Antwerpen. Wegens de coronamaatregelen zwaaide ze vanuit het raam naar de zingende buurtbewoners.

Ook in deze tijden van corona en social distancing mag een verjaardag niet zomaar voorbijgaan. Woonzorgcentrum Vinck-Heymans zet Julienne Possemiers dan ook uitgebreid in de bloemetjes, met respect voor de geldende preventiemaatregelen. Medebewoners en medewerkers lieten een videoboodschap opnemen om hun gelukwensen over te maken en via social media werd er een oproep gedaan om de jarige een kaartje te sturen.

’s Ochtends werd een ontbijtbuffet voor de jarige voorzien met een glaasje cava. Om 11 uur zongen buurtbewoners een lied voor de jarige. In de tuin vormden bewoners - op veilige afstand van elkaar - het cijfer 105 met een hart. Nadien vierden mevrouw Possemiers en de medebewoners van haar afdeling in het cafetaria het verjaardagsfeest verder. Tegelijkertijd vierde en at een beperkte delegatie van haar familie mee op het terras aan de andere kant van het raam. Ook hier werden uiteraard alle regels van social distancing gerespecteerd. Nadien was er muziek, zodat de jarige nog ‘een dansje kan placeren’, want daar houdt ze van.